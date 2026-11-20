Das wäre der Verdienst eines frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Einstiegs gewesen.

Am 20.11.2021 wurde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile bei 60,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,601 GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere. Die gehaltenen GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wären am 19.11.2026 5 293,64 USD wert, da der Schlussstand 318,88 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 429,36 Prozent angewachsen.

Am Markt war GE Aerospace (ex General Electric) jüngst 338,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at