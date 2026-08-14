S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem GE Aerospace (ex General Electric)-Papier statt. Zum Handelsende standen GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile an diesem Tag bei 269,70 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,078 GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 360,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 371,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,72 Prozent angewachsen.

Am Markt war GE Aerospace (ex General Electric) jüngst 380,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at