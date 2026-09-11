S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment verdienen können.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie an diesem Tag 281,56 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,355 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (324,15 USD), wäre das Investment nun 115,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,13 Prozent.

Insgesamt war GE Aerospace (ex General Electric) zuletzt 337,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at