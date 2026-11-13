S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen GE HealthCare Technologies-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das GE HealthCare Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,01 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,428 GE HealthCare Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,90 USD, da sich der Wert eines GE HealthCare Technologies-Anteils am 12.11.2026 auf 81,84 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,90 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte GE HealthCare Technologies einen Börsenwert von 37,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at