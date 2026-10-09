GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
|GE HealthCare Technologies-Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das GE HealthCare Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,22 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die GE HealthCare Technologies-Aktie investierten, hätten nun 13,473 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 64,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,27 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,47 Prozent verringert.
Am Markt war GE HealthCare Technologies jüngst 29,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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