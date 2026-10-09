GE HealthCare Technologies Aktie

GE HealthCare Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
GE HealthCare Technologies-Anlage 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in GE HealthCare Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das GE HealthCare Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,22 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die GE HealthCare Technologies-Aktie investierten, hätten nun 13,473 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 64,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,27 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,47 Prozent verringert.

Am Markt war GE HealthCare Technologies jüngst 29,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GE HealthCare Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu GE HealthCare Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GE HealthCare Technologies 58,59 2,32% GE HealthCare Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:12 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen