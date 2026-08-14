Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Generac-Anlage
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Generac-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Generac-Aktie bei 35,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,980 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 216,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 062,12 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 506,21 Prozent.
Jüngst verzeichnete Generac eine Marktkapitalisierung von 13,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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