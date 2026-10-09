Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Generac-Investition im Blick
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Generac-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 36,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,762 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 224,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 619,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 519,72 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Generac eine Marktkapitalisierung von 13,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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