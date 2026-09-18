Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Generac-Anlage
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Generac-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 184,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,543 Generac-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (207,23 USD), wäre das Investment nun 112,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,60 Prozent zugenommen.
Der Generac-Wert an der Börse wurde auf 10,31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Generac-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Generac von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Generac Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|180,85
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.