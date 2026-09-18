Generac Holdings Aktie

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WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044

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Generac-Anlage 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Generac-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Generac-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 184,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,543 Generac-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (207,23 USD), wäre das Investment nun 112,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,60 Prozent zugenommen.

Der Generac-Wert an der Börse wurde auf 10,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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