Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Rentable Generac-Anlage?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Generac-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 11.09.2016 wurde das Generac-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 292,141 Generac-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 181,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53 073,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 430,73 Prozent vermehrt.
Alle Generac-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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