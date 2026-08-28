Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Investmentbeispiel
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Generac-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Generac-Anteile bei 119,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,839 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,54 USD, da sich der Wert eines Generac-Papiers am 27.08.2026 auf 197,29 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,54 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Generac betrug jüngst 12,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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