S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Generac-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Generac-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Generac-Anteile bei 37,19 USD. Bei einem Generac-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,889 Generac-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 633,77 USD, da sich der Wert eines Generac-Anteils am 05.11.2026 auf 172,33 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 363,38 Prozent gesteigert.

Alle Generac-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at