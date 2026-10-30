Generac Holdings Aktie

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WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044

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Rentable Generac-Investition? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Verlust hätte ein Generac-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Generac eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Generac-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Generac-Aktie bei 498,56 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Generac-Aktie investiert hat, hat nun 0,201 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40,79 USD, da sich der Wert eines Generac-Anteils am 29.10.2026 auf 203,36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,21 Prozent abgenommen.

Generac wurde am Markt mit 11,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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