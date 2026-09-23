General Dynamics Aktie

General Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851143 / ISIN: US3695501086

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Profitable General Dynamics-Investition? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Dynamics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in General Dynamics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit General Dynamics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das General Dynamics-Papier bei 323,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,941 General Dynamics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 624,69 USD, da sich der Wert eines General Dynamics-Anteils am 22.09.2026 auf 343,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,25 Prozent.

Insgesamt war General Dynamics zuletzt 95,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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