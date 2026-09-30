General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|General Dynamics-Anlage im Blick
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.09.2023 wurde die General Dynamics-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 220,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das General Dynamics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,453 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (332,34 USD), wäre die Investition nun 150,40 USD wert. Das entspricht einem Plus von 50,40 Prozent.
Am Markt war General Dynamics jüngst 90,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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