General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Rentable General Dynamics-Anlage?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das General Dynamics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die General Dynamics-Aktie bei 341,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,930 General Dynamics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 355,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 042,02 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,20 Prozent.
Am Markt war General Dynamics jüngst 97,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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