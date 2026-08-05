General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Langfristige Anlage
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.08.2023 wurde die General Dynamics-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 224,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die General Dynamics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,464 General Dynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (385,76 USD), wäre die Investition nun 1 722,07 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,21 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von General Dynamics belief sich jüngst auf 103,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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