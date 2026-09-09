General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|General Dynamics-Investment im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Dynamics-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der General Dynamics-Aktie statt. Zum Handelsende stand die General Dynamics-Aktie an diesem Tag bei 203,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die General Dynamics-Aktie investierten, hätten nun 0,491 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 174,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 356,58 USD belief. Damit wäre die Investition 74,96 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete General Dynamics eine Marktkapitalisierung von 97,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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