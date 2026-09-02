General Dynamics Aktie

General Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851143 / ISIN: US3695501086

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General Dynamics-Performance im Blick 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Dynamics von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in General Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

General Dynamics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 226,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 44,175 General Dynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 369,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 318,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,19 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von General Dynamics betrug jüngst 100,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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