General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Profitable General Dynamics-Anlage?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Dynamics von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades General Dynamics-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 201,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,957 General Dynamics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des General Dynamics-Papiers auf 331,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 642,44 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 642,44 USD, was einer positiven Performance von 64,24 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von General Dynamics belief sich jüngst auf 89,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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