General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|Profitable General Mills-Anlage?
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein General Mills-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden General Mills-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,05 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,812 General Mills-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 696,57 USD, da sich der Wert einer General Mills-Aktie am 27.10.2026 auf 33,47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,34 Prozent eingebüßt.
General Mills markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Mills Inc.
Analysen zu General Mills Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Mills Inc.
|29,57
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.