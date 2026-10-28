S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein General Mills-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in General Mills-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden General Mills-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,05 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,812 General Mills-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 696,57 USD, da sich der Wert einer General Mills-Aktie am 27.10.2026 auf 33,47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,34 Prozent eingebüßt.

General Mills markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at