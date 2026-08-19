General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|General Mills-Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 5 Jahren bedeutet
Am 19.08.2021 wurde das General Mills-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,13 USD. Bei einem General Mills-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,663 General Mills-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,33 USD, da sich der Wert einer General Mills-Aktie am 18.08.2026 auf 38,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,67 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von General Mills belief sich zuletzt auf 20,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Mills Inc.
Analysen zu General Mills Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Mills Inc.
|34,23
|3,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.