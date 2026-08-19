S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die General Mills-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.08.2021 wurde das General Mills-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,13 USD. Bei einem General Mills-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,663 General Mills-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,33 USD, da sich der Wert einer General Mills-Aktie am 18.08.2026 auf 38,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,67 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von General Mills belief sich zuletzt auf 20,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at