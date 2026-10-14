General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|Profitable General Mills-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die General Mills-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der General Mills-Anteile betrug an diesem Tag 62,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die General Mills-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 160,359 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 31,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 104,23 USD wert. Damit wäre die Investition um 48,96 Prozent gesunken.
Der General Mills-Wert an der Börse wurde auf 17,34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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