S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine General Mills-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das General Mills-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des General Mills-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,003 General Mills-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (32,18 USD), wäre das Investment nun 514,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,50 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete General Mills eine Marktkapitalisierung von 16,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at