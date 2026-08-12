S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in General Mills von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die General Mills-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem General Mills-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 72,67 USD wert. Bei einem General Mills-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,608 General Mills-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 219,49 USD, da sich der Wert eines General Mills-Papiers am 11.08.2026 auf 37,93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,81 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete General Mills eine Marktkapitalisierung von 19,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at