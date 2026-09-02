General Mills Aktie

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WKN: 853862 / ISIN: US3703341046

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General Mills-Investmentbeispiel 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in General Mills von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in General Mills-Aktien verlieren können.

Am 02.09.2025 wurden General Mills-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die General Mills-Aktie bei 49,32 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die General Mills-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 202,758 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 8 331,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,09 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 331,31 USD entspricht einer negativen Performance von 16,69 Prozent.

General Mills wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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