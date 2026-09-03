General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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Lohnende General Motors-Anlage? 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in General Motors eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades General Motors-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 32,16 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,095 General Motors-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 638,99 USD, da sich der Wert eines General Motors-Papiers am 02.09.2026 auf 84,87 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 163,90 Prozent.

Insgesamt war General Motors zuletzt 75,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com

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