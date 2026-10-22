General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|General Motors-Investment
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das General Motors-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das General Motors-Papier bei 57,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in General Motors-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,100 General Motors-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 174,66 USD, da sich der Wert einer General Motors-Aktie am 21.10.2026 auf 76,11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,75 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 67,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com
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