S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen General Motors-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das General Motors-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die General Motors-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,992 General Motors-Aktien. Die gehaltenen General Motors-Anteile wären am 12.08.2026 1 560,99 USD wert, da der Schlussstand 86,76 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 78,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at