S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen General Motors-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der General Motors-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die General Motors-Anteile bei 30,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,247 General Motors-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 289,48 USD, da sich der Wert eines General Motors-Papiers am 05.08.2026 auf 89,16 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 189,48 Prozent gleich.

Der Börsenwert von General Motors belief sich zuletzt auf 77,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at