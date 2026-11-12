S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in General Motors eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem General Motors-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der General Motors-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,85 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 372,439 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 33 109,87 USD, da sich der Wert einer General Motors-Aktie am 11.11.2026 auf 88,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 231,10 Prozent erhöht.

General Motors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at