Genuine Parts Aktie

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WKN: 858406 / ISIN: US3724601055

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Langfristige Anlage 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Genuine Parts-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Genuine Parts-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Genuine Parts-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Genuine Parts-Aktie bei 122,18 USD. Bei einem Genuine Parts-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,818 Genuine Parts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,25 USD, da sich der Wert einer Genuine Parts-Aktie am 02.09.2026 auf 137,15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,25 Prozent zugenommen.

Am Markt war Genuine Parts jüngst 18,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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