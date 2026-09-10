Genuine Parts Aktie

Genuine Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858406 / ISIN: US3724601055

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Lukrativer Genuine Parts-Einstieg? 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Genuine Parts von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Genuine Parts-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Genuine Parts-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 96,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Genuine Parts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,310 Genuine Parts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 394,37 USD, da sich der Wert einer Genuine Parts-Aktie am 09.09.2026 auf 135,24 USD belief. Mit einer Performance von +39,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Genuine Parts wurde am Markt mit 18,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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