Anleger, die vor Jahren in Genuine Parts-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Genuine Parts-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Genuine Parts-Aktie letztlich bei 137,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 72,775 Genuine Parts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 997,89 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Papiers am 18.11.2026 auf 123,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,02 Prozent verringert.

Genuine Parts wurde am Markt mit 16,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at