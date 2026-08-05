Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|Global Payments-Performance im Blick
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Global Payments-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Global Payments-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,54 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Global Payments-Aktie investiert hat, hat nun 13,416 Anteile im Depot. Die gehaltenen Global Payments-Papiere wären am 04.08.2026 1 183,93 USD wert, da der Schlussstand 88,25 USD betrug. Mit einer Performance von +18,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Global Payments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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