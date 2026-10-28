Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|Lohnende Global Payments-Investition?
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Global Payments von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Global Payments-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Global Payments-Aktie investiert, befänden sich nun 13,776 Global Payments-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (81,43 USD), wäre das Investment nun 1 121,78 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,18 Prozent.
Global Payments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Payments Inc.
Analysen zu Global Payments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Global Payments Inc.
|76,80
|2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.