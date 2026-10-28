S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Global Payments von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Global Payments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Global Payments-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Global Payments-Aktie investiert, befänden sich nun 13,776 Global Payments-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (81,43 USD), wäre das Investment nun 1 121,78 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,18 Prozent.

Global Payments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at