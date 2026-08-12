Global Payments Aktie

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WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028

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Global Payments-Performance 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Global Payments von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Global Payments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.08.2025 wurde die Global Payments-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 82,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 121,374 Global Payments-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 10 421,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,86 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 4,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Global Payments belief sich zuletzt auf 22,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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