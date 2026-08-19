Global Payments Aktie

Global Payments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028

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Lohnende Global Payments-Anlage? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Global Payments von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Global Payments eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 19.08.2023 wurde das Global Payments-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Global Payments-Papier bei 124,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,806 Global Payments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Global Payments-Papiers auf 90,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,16 Prozent verkleinert.

Am Markt war Global Payments jüngst 24,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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