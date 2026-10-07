S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Global Payments von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Global Payments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Global Payments-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Global Payments-Papier an diesem Tag 88,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Global Payments-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,351 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 928,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,16 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Global Payments belief sich zuletzt auf 21,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at