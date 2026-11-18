Vor Jahren in Globe Life eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Globe Life-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 93,15 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 107,354 Globe Life-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 158,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 966,18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,66 Prozent angezogen.

Globe Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at