S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Globe Life-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Globe Life-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Globe Life-Aktie bei 113,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Globe Life-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,882 Globe Life-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 146,50 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Papiers am 13.10.2026 auf 166,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,50 Prozent.

Der Börsenwert von Globe Life belief sich zuletzt auf 12,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at