S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Globe Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Globe Life-Papier an diesem Tag bei 133,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,750 Globe Life-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Globe Life-Papiers auf 158,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,61 Prozent.

Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at