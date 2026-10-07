Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|Rentables Globe Life-Investment?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Globe Life-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 135,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 73,725 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Globe Life-Aktie auf 166,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 258,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,59 Prozent vermehrt.
Globe Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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