S&P 500-Wert Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Globe Life von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Globe Life-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Globe Life-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Globe Life-Papier an diesem Tag bei 62,11 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Globe Life-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,005 Globe Life-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 608,76 USD, da sich der Wert einer Globe Life-Aktie am 04.08.2026 auf 183,90 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 29 608,76 USD, was einer positiven Performance von 196,09 Prozent entspricht.

Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at