Grainger Aktie

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WKN: 857498 / ISIN: US3848021040

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Profitable Grainger-Investition? 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grainger-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Grainger-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Grainger-Anteile betrug an diesem Tag 401,27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Grainger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,249 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 1 266,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 315,65 USD wert. Damit wäre die Investition um 215,65 Prozent gestiegen.

Der Grainger-Wert an der Börse wurde auf 59,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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