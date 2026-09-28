Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|Rentable Grainger-Investition?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.09.2016 wurde das Grainger-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 219,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,561 Grainger-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (1 243,07 USD), wäre das Investment nun 5 669,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 466,91 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Grainger einen Börsenwert von 58,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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