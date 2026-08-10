S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grainger-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Grainger-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 950,13 USD. Bei einem Grainger-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,105 Grainger-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Grainger-Aktien wären am 07.08.2026 134,46 USD wert, da der Schlussstand 1 277,55 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,46 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Grainger bezifferte sich zuletzt auf 60,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at