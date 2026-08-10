Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|Lohnende Grainger-Anlage?
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Grainger-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 950,13 USD. Bei einem Grainger-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,105 Grainger-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Grainger-Aktien wären am 07.08.2026 134,46 USD wert, da der Schlussstand 1 277,55 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,46 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Grainger bezifferte sich zuletzt auf 60,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
|
10.08.26
|S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
04.08.26
|Handel in New York: S&P 500 legt zu (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Grainger informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Grainger Inc., W.W.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grainger Inc., W.W.
|1 121,00
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.