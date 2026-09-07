S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Grainger-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.09.2025 wurde die Grainger-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 993,47 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Grainger-Aktie investierten, hätten nun 1,007 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 1 324,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 333,20 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,32 Prozent gesteigert.

Grainger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at