S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grainger-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.10.2025 wurde das Grainger-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Grainger-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 956,59 USD. Bei einem Grainger-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,454 Grainger-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Grainger-Papiers auf 1 280,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 384,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,84 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Grainger bezifferte sich zuletzt auf 60,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at