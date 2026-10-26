Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|Performance im Blick
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grainger von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Grainger-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Grainger-Papiers betrug an diesem Tag 207,57 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 48,177 Grainger-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 1 349,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65 033,48 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 550,33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Grainger eine Börsenbewertung in Höhe von 63,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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