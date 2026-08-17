S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grainger von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Grainger-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Grainger-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Grainger-Anteile an diesem Tag 703,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Grainger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,422 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 1 322,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 880,49 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 88,05 Prozent.

Am Markt war Grainger jüngst 62,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at